В Івано-Франківську поліція встановила викрадача сумки з автівки з понад 40 тис. грн
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 9 листопада. УНН. До Івано-Франківського відділу поліції звернувся 30-річний житель Надвірнянщини, який повідомив про те, що з його робочого автомобіля, припаркованого біля місцевого кафе, невідомий викрав сумку, в якій знаходились 42 тис. 400 гривень. В ході проведення пошукових заходів правоохоронці встановили особу, причетну до скоєння злочину. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної поліції.
Ним виявився 38-річний тимчасовий мешканець Рожнятівщини, громадянин Грузії. Як з’ясували поліцейські, постраждалий залишив автомобіль марки “Таврія” біля кафе. Зловмисник, перебуваючи поряд, помітив відсутність водія та шляхом підбору ключа, відчинив дверцята, скоїв крадіжку та втік. Викрадені кошти потратив на своє дозвілля.
В ході досудового розслідування було встановлено, що чоловік близько двох місяців тому звільнився з місць позбавлення волі, за скоєння аналогічного злочину, але на жаль, на шлях виправлення, не став.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Триває досудове розслідування.