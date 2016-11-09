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В Ивано-Франковске полиция установила похитителя сумки из автомобиля с более 40 тыс. грн

Киев • УНН

 • 8564 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Ивано-Франковский отдел полиции обратился 30-летний житель Надвирнянского района, который сообщил о том, что из его рабочего автомобиля, припаркованного у местного кафе, неизвестный похитил сумку, в которой находились 42 тыс. 400 гривен. В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили лицо, причастное к совершению преступления. Об этом сообщили УНН в пресс-службе областной полиции.

Им оказался 38-летний временный житель Рожнятивского района, гражданин Грузии. Как выяснили полицейские, пострадавший оставил автомобиль марки "Таврия" возле кафе. Злоумышленник, находясь рядом, заметил отсутствие водителя и путем подбора ключа открыл дверцу, совершил кражу и скрылся. Похищенные средства потратил на свой досуг.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина около двух месяцев назад освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления, но, к сожалению, на путь исправления не стал.

По данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

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