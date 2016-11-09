В Ивано-Франковске полиция установила похитителя сумки из автомобиля с более 40 тыс. грн

Им оказался 38-летний временный житель Рожнятивского района, гражданин Грузии. Как выяснили полицейские, пострадавший оставил автомобиль марки "Таврия" возле кафе. Злоумышленник, находясь рядом, заметил отсутствие водителя и путем подбора ключа открыл дверцу, совершил кражу и скрылся. Похищенные средства потратил на свой досуг.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина около двух месяцев назад освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичного преступления, но, к сожалению, на путь исправления не стал.

По данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.