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В Івано-Франківську під варту взяли педофіла

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 4 січня. УНН. Мешканця Івано-Франківська, якого досудове слідство підозрює у зґвалтуванні та доведенні до самогубства неповнолітньої доньки, взяли під варту, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківського міського суду.

Івано-Франківський міський суд у середу, 4 січня, визначив міру запобіжного заходу місцевому мешканцю 1980 року народження, якого підозрюють у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 155 ККУ (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, вчинені батьком, які потягли тяжкі наслідки) та ч.3 ст. 120 ККУ (доведення особи до самогубства, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності, яке було вчинене щодо неповнолітнього).

Івано-Франківському міському суду сьогодні довелося визначати міру запобіжного заходу мешканцеві Івано-Франківська, якого досудове слідство підозрює у вчинені злочинів проти статевої свободи особи та доведенні до самогубства неповнолітньої.

Врахувавши всі обставини справи та ознайомившись із наданими матеріалами, Івано-Франківський міський суд ухвалив визначити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Оскільки злочини, вчинені івано-франківцем відносяться до категорії насильницьких і покарання за них передбачене більше, аніж 5 років позбавлення волі, то альтернативної міри запобіжного заходу у вигляді грошової застави суд визначати не став.

Якщо вину підозрюваного вдасться довести у суді, то йому загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Українські Національні Новини

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