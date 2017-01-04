В Ивано-Франковске под стражу взяли педофила
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 4 января. УНН. Жителя Ивано-Франковска, которого следствие подозревает в изнасиловании и доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери, взяли под стражу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского суда.
Ивано-Франковский городской суд в среду, 4 января, определил меру пресечения местному жителю 1980 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 155 УК (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, совершенное отцом, повлекшее тяжкие последствия) и ч.3 ст. 120 УК (доведение лица до самоубийства, которое является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, принуждения к противоправным действиям или систематического унижения его человеческого достоинства, которое было совершено в отношении несовершеннолетнего).
Ивано-Франковскому городскому суду сегодня пришлось определять меру пресечения жителю Ивано-Франковска, которого следствие подозревает в совершении преступлений против половой свободы личности и доведении до самоубийства несовершеннолетней.
Учитывая все обстоятельства дела и ознакомившись с предоставленными материалами, Ивано-Франковский городской суд принял решение определить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Поскольку преступления, совершенные отчимом относятся к категории насильственных и наказание за них предусмотрено больше, чем 5 лет лишения свободы, то альтернативной меры пресечения в виде денежного залога суд определять не стал.
Если вину подозреваемого удастся доказать в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.