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В Івано-Франківську автомобіль Audi потрапив у смертельну ДТП: загинула жінка, постраждала дитина

В Івано-Франківську автомобіль Audi потрапив у смертельну ДТП: загинула жінка, постраждала дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Поліцейські Івано-Франківська затримали водія через ДТП, у якій загинула жінка і постраждала дитина. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, передає УНН.

"ДТП трапилася в Івано-Франківську на вулиці Гаркуші о 22:10. Встановлено, що водій автомобіля Audi A3 не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався у будинок, після чого транспортний засіб відкинуло на проїжджу частину. За кермом автомобіля перебував 35-річний водій, а в салоні - 35-річна жінка і 12-річна дитина. Йдеться про сім'ю з Івано-Франківська. У результаті аварії постраждали пасажири легковика і їх доставлено у лікарню в тяжкому стані. Від отриманих травм у медзакладі померла жінка-пасажир, а дитина перебуває в реанімації", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що водій не травмувався. Під час ДТП інші учасники дорожнього руху не постраждали.

"Правоохоронцями з'ясовано, що водій керував автівкою у стані сп'яніння - у нього медики відібрали кров для аналізу. За вчинене франківця затримано у порядку ст. 208 КПК України. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває досудове розслідування", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні на Рівненщині у ДТП загинуло немовля.

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