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В Івано-Франківській області арештували ґвалтівника пенсіонерки

В Івано-Франківській області арештували ґвалтівника пенсіонерки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Чоловіка, який зґвалтував пенсіонерку в Надвірнянському районі, взяли під варту. Про це повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, передає УНН.

"На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, 8 липня близько 1:00 48-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння, достовірно знаючи, що 75-річна пенсіонерка проживає одна, проник до її будинку, наніс жінці декілька ударів руками в обличчя, після цього вступив із нею в статеві зносини проти її волі. Цей чоловік у січні звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Надвірнянська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом зґвалтування пенсіонерки.

Нагадаємо, у Донецькій області за зґвалтування 14-літньої дівчини затримали велосипедиста. 

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Кримінал та НП

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