В Ивано-Франковской области арестовали насильника пенсионерки

"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как было установлено, 8 июля около 1:00 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, зная, что 75-летняя пенсионерка проживает одна, проник в ее дом, нанес женщине несколько ударов руками в лицо, после этого вступил с ней в половые сношения против ее воли. Этот человек в январе освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Надворнянская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту изнасилования пенсионерки.

Напомним, в Донецкой области за изнасилование 14-летней девушки задержали велосипедиста.