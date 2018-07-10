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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 64831 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108055 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129240 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136420 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172378 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154292 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141802 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130532 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183758 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

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В Ивано-Франковской области арестовали насильника пенсионерки

В Ивано-Франковской области арестовали насильника пенсионерки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Мужчину, который изнасиловал пенсионерку в Надворнянском районе, взят под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, передает УНН.

"В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как было установлено, 8 июля около 1:00 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, зная, что 75-летняя пенсионерка проживает одна, проник в ее дом, нанес женщине несколько ударов руками в лицо, после этого вступил с ней в половые сношения против ее воли. Этот человек в январе освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Надворнянская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту изнасилования пенсионерки.

Напомним, в Донецкой области за изнасилование 14-летней девушки задержали велосипедиста.

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