В Італії заявили, що затриманий за шпіонаж на користь РФ - мав доступ до секретних документів

Деталі

“Цей офіцер мав право бачити документи під грифами, але не документи, що стосуються операцій і діяльності НАТО”, — сказав міністр, слова якого наводить агентство ANSA.

Глава Міноборони уточнив, що поки міністерство не мало доступу до матеріалів справи і не може оцінити ступінь секретності документів, переданих біоти співробітнику російського посольства.

Контекст

У Римі органи контррозвідки затримали високопоставленого офіцера італійського флоту при передачі секретних відомостей офіцерові російського посольства.

Затримання відбулося при “обміні документами”. Операцію провели після тривалого розслідування, в якому брали участь Агентство внутрішньої інформації і безпеки Італії, група спецоперацій італійських карабінерів, представники розвідки і штабу оборони країни.