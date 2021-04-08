В Італії заявили, що затриманий за шпіонаж на користь РФ - мав доступ до секретних документів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Заарештований за шпигунство на користь РФ італійський військовослужбовець Вальтер Біот мав обмежений доступ до секретної інформації про діяльність НАТО. Про це заявив у четвер на засіданні комісій з оборони верхньої і нижньої палати парламенту Італії міністр оборони Лоренцо Гуеріні, пише УНН.
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“Цей офіцер мав право бачити документи під грифами, але не документи, що стосуються операцій і діяльності НАТО”, — сказав міністр, слова якого наводить агентство ANSA.
Глава Міноборони уточнив, що поки міністерство не мало доступу до матеріалів справи і не може оцінити ступінь секретності документів, переданих біоти співробітнику російського посольства.
Контекст
У Римі органи контррозвідки затримали високопоставленого офіцера італійського флоту при передачі секретних відомостей офіцерові російського посольства.
Затримання відбулося при “обміні документами”. Операцію провели після тривалого розслідування, в якому брали участь Агентство внутрішньої інформації і безпеки Італії, група спецоперацій італійських карабінерів, представники розвідки і штабу оборони країни.