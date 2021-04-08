В Италии заявили, что задержанный за шпионаж в пользу РФ - имел доступ к секретным документам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Арестованный за шпионаж в пользу РФ итальянский военнослужащий Вальтер Биот имел ограниченный доступ к секретной информации о деятельности НАТО. Об этом заявил в четверг на заседании комиссий по обороне верхней и нижней палаты парламента Италии министр обороны Лоренцо Гуэрини, пишет УНН.
Детали
“Этот офицер имел право видеть документы под грифами, но не документы, касающиеся операций и деятельности НАТО”, — сказал министр, слова которого приводит агентство ANSA.
Глава Минобороны уточнил, что пока министерство не имело доступа к материалам дела и не может оценить степень секретности документов, переданных Биотом сотруднику российского посольства.
Контекст
В Риме органы контрразведки задержали высокопоставленного офицера итальянского флота при передаче секретных сведений офицеру российского посольства.
Задержание произошло при “обмене документами”. Операцию провели после длительного расследования, в котором участвовали Агентство внутренней информации и безопасности Италии, группа спецопераций итальянских карабинеров, представители разведки и штаба обороны страны.