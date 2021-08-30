В Італії врятували понад 500 мігрантів

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Ймовірно перевантажений мігрантами човен прибув до берегів Італії з Лівії. У ньому було багато жінок і дітей. Серед мігрантів - громадяни різних країн, в тому числі єгиптяни, сирійці, а також вихідці з Північної Африки.

За даними організації "Лікарі без кордонів", перед відправленням до Італії, мігрантів могли бити: на їхніх тілах є сліди фізичного насильства. За однією з версій, в Лівії вони були в ув'язненні.

Оскільки човен з мігрантами міг затонути, людей перемістили на судно італійської митниці та перевезли на Лампедузу.

Нагадаємо

Після того, як човен, на борту якого знаходилося близько 60 осіб, перекинувся біля берегів північного Сенегалу, пропали безвісти 48 осіб, йдеться в заяві сенегальській армії