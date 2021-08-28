Човен з мігрантами перекинувся біля берегів Сенегалу: щонайменше 48 людей зникли безвісти

Деталі

Судна ВМС країни врятували 11 пасажирів і витягли одне тіло з води після отримання попередження про те, що човен перекинувся в 35 кілометрах від гирла річки Сенегал.

За даними армії, серед врятованих були вісім громадян Сенегалу і троє гамбійців.

В армії заявили, що пошуково-рятувальні роботи тривають, але не повідомили інших подробиць про пасажирів, ні про пункт призначення човна.

Доповнення

У цьому році спостерігається зростання кількості мігрантів, які роблять небезпечні переходи з Африки на архіпелаг Канарських островів в Іспанії, часто на хитких, переповнених човнах з ненадійними двигунами.

За даними уряду Іспанії, з 1 січня по 31 липня на острови прибуло не менше 7 531 людини із Західної Африки, що на 136% більше у порівнянні з тим же періодом 2020 року.

Однак багатьом це не вдається. Раніше в серпні, близько 47 осіб, в тому числі троє неповнолітніх, загинули після того, як їх човен з несправним двигуном на шляху із Західної Сахари на Канарські острови, перекинувся.