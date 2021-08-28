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Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Сенегала: не менее 48 человек пропали без вести

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Сенегала: не менее 48 человек пропали без вести

Киев  •  УНН

 • 17309 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. После того, как лодка, на борту которой находилось около 60 человек, перевернулась у берегов северного Сенегала, пропали без вести 48 человек, говорится в заявлении сенегальской армии, передает Reuters, информирует УНН.

Детали

Суда ВМС страны спасли 11 пассажиров и вытащили одно тело из воды после получения предупреждения о том, что лодка перевернулась в 35 километрах от устья реки Сенегал.

По данным армии, среди спасенных были восемь граждан Сенегала и трое гамбийцев.

В армии заявили, что поисково-спасательные работы продолжаются, но не сообщили других подробностей о пассажирах, ни о пункте назначения лодки.

Дополнение

В этом году наблюдается рост количества мигрантов, которые делают опасные переходы из Африки на архипелаг Канарских островов в Испании, часто на шатких, переполненных лодках с ненадежными двигателями.

По данным правительства Испании, с 1 января по 31 июля на острова прибыло не менее 7 531 человека из Западной Африки, что на 136% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Однако многим это не удается. Ранее в августе, около 47 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли после того, как их лодка с неисправным двигателем на пути из Западной Сахары на Канарские острова, перевернулась.

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