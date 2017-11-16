В Італії вперше за 70 років з'явився офіційний гімн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Пісня італійського поета 19 століття Гоффредо Мамелі офіційно визнана гімном Італії. Відповідний закон ухвалив комітет конституційних справ країни, передає УНН з посиланням на ANSA.
Комітет конституційних справ сенату Італії надав твору “Fratelli dʼItalia” (“Брати італійці” — ред.) статус національного гімну.
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Пісня Гоффредо Мамелі вважається в країні гімном з 1946 р, але це не було офіційно вказано в жодному законі, пояснює агентств.
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