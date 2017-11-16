В Италии впервые за 70 лет появился официальный гимн

Комитет конституционных делам сената Италии предоставил произведению "Fratelli d'Italia" ("Братья итальянцы" - ред.) статус национального гимна.

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Песня Гоффредо Мамели считается в стране гимном с 1946 года, но это не было официально указано ни в одном законе, объясняет агентств.

Напомним, новичок сборной Украины Марлос пообещал изучить и петь гимн Украины.