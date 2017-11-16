В Италии впервые за 70 лет появился официальный гимн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Песня итальянского поэта 19 века Гоффредо Мамели официально признана гимном Италии. Соответствующий закон принял комитет конституционных дел страны, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Комитет конституционных делам сената Италии предоставил произведению "Fratelli d'Italia" ("Братья итальянцы" - ред.) статус национального гимна.
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Песня Гоффредо Мамели считается в стране гимном с 1946 года, но это не было официально указано ни в одном законе, объясняет агентств.
Напомним, новичок сборной Украины Марлос пообещал изучить и петь гимн Украины.