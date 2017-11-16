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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 25220 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 60559 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 79829 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 85554 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 66573 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100443 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100935 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 133237 просмотра

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Актуальное
В Италии впервые за 70 лет появился официальный гимн

В Италии впервые за 70 лет появился официальный гимн

Киев  •  УНН

 • 9671 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Песня итальянского поэта 19 века Гоффредо Мамели официально признана гимном Италии. Соответствующий закон принял комитет конституционных дел страны, передает УНН со ссылкой на ANSA.

Комитет конституционных делам сената Италии предоставил произведению "Fratelli d'Italia" ("Братья итальянцы" - ред.) статус национального гимна.

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Песня Гоффредо Мамели считается в стране гимном с 1946 года, но это не было официально указано ни в одном законе, объясняет агентств.

Напомним, новичок сборной Украины Марлос пообещал изучить и петь гимн Украины.

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