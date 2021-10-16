В Італії кількість бідних за пандемію зросла на мільйон

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У документі констатується наявність кризи "небаченого масштабу" - у двох мільйонах бідних сімей проживають понад 1,3 млн неповнолітніх, які не мають коштів для гідного життя. Багато італійців, що знаходилися на межі бідності, на тлі пандемії виявилися в повній убогості, а ті, хто і так вже був бідний, навряд чи самостійно зможуть справляти свої справи, зазначає Caritas Italia. Найбільш сильно від бідності страждають Валле-д'Аоста, Кампанія, Лаціо, Сардинія і Південний Тіроль.

Caritas Italiana закликала уряд прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі переглянути державні програми допомоги, оскільки більш ніж половина потребують італійців не отримують допомоги, багато також страждають від непомірної заборгованості і лихварів. У доповіді вказується, що ще до пандемії мільйони італійських сімей мали настільки високі борги, що вони не можуть бути виплачені при нормальних умовах.

У середині жовтня президент Світового банку (СБ) Девід Мелпас заявив, що пандемія коронавірусу привела до того, що кількість людей, що живуть в умовах крайньої бідності, значно зросла по всьому світу.