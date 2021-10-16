В Италии количество бедных за время пандемии выросло на миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Италии в результате пандемии коронавируса резко увеличилось количество бедных: в настоящее время уже 5,6 млн жителей этой страны живут в нищете — на один миллион больше, чем до кризиса, вызванного пандемией, сообщила гуманитарная организация Caritas Italia в докладе, обнародованном в субботу, 16 октября, передает УНН.
Детали
В документе констатируется наличие кризиса “невиданного масштаба” — в двух миллионах бедных семей проживают более 1,3 млн несовершеннолетних, не имеющих средств для достойной жизни. Многие итальянцы, находившиеся на грани бедности, на фоне пандемии оказались в полной нищете, а те, кто и так уже был беден, вряд ли самостоятельно смогут справляться со своими делами, отмечает Caritas Italia. Наиболее сильно от бедности страдают Валле-д’Аоста, Кампания, Лацио, Сардиния и Южный Тироль.
Caritas Italiana призвала правительство премьер-министра Италии Марио Драги пересмотреть государственные программы помощи, поскольку более половины нуждаются итальянцев не получают помощи, многие также страдают от непомерной задолженности и ростовщиков. В докладе указывается, что еще до пандемии миллионы итальянских семей имели столь высокие долги, они не могут быть выплачены при нормальных условиях.
Напомним
В середине октября президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мелпас заявил, что пандемия коронавируса привела к тому, что количество людей, живущих в условиях крайней бедности, значительно возросло по всему миру.