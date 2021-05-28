В Іспанії знайшли ще одну п'єсу Лопе де Веги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Іспанський драматург Лопе де Вега (1562-1635) був визнаний автором комедійної п'єси "Я зробив те, що міг, а доля те, що захотіла", яка, як вважалося раніше, належала маловідомому літератору Мігелю Бермудесу. Про це в повідомила прес-служба Університету Вальядоліда, передає УНН.
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Оригінальний примірник твору, виданого в 1632-1634 роках Севільською друкарнею Франсиско де Ліри, в даний час зберігається в Національній бібліотеці Іспанії. Ще дві копії були надруковані вже в XVIII столітті, в якості їх автора фігурує Бермудес.
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Автором дослідження про цю комедію став професор іспанської літератури Женевського університету Авраам Мадроньяль. Він встановив, що сотні виразів і окремі віршовані фрагменти комедії присутні і в інших роботах іспанського драматурга.
Лопе де Вега є автором таких п'єс, як "Собака на сіні", "Валенсіанська вдова", "Зірка Севільї", і багатьох інших творів.