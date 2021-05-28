В Іспанії знайшли ще одну п'єсу Лопе де Веги

Деталі

Оригінальний примірник твору, виданого в 1632-1634 роках Севільською друкарнею Франсиско де Ліри, в даний час зберігається в Національній бібліотеці Іспанії. Ще дві копії були надруковані вже в XVIII столітті, в якості їх автора фігурує Бермудес.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лист Енштейна про теорію відносності продали за 100 тис. дол.

Автором дослідження про цю комедію став професор іспанської літератури Женевського університету Авраам Мадроньяль. Він встановив, що сотні виразів і окремі віршовані фрагменти комедії присутні і в інших роботах іспанського драматурга.

Лопе де Вега є автором таких п'єс, як "Собака на сіні", "Валенсіанська вдова", "Зірка Севільї", і багатьох інших творів.