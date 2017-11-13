В Іспанії підозрюють Росію та Венесуелу в дезінформації щодо Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Уряд Іспанії проводить аналіз та намагається встановити, хто стоїть за кампанією дезінформації, орієнтованої на Каталонію, на тлі підозр, що можуть бути задіяні Росія та Венесуела. Про це заявила міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедал, повідомляє AP, передає УНН.
Марія Долорес де Коспедал заявила журналістам у Брюсселі, що "багато дій надходять з російської території", але ще неможливо точно визначити, що їхнє джерело.
Також, вона сказала, що деякі з них "повторюються з венесуельської території".
Зазначається, що міністр відмовився сказати, який вплив може мати дезінформація на 21 грудня, коли відбуватимуться регіональні вибори в Каталонії, або наскільки велика фальшива кампанія новин.
Вона зазначила, що число підроблених новин про Каталонію "змінюється щодня. Цифра не може бути вказана".
Повідомляється, що міністр закордонних справ Іспанії проінформує своїх колег з Європейського союзу про передбачуване кібер-втручання з території Росії, спрямоване на поширення дезінформації в регіоні Каталонії.
Нагадаємо, прем’єр Іспанії закликав каталонців не голосувати за сепаратистів на дострокових виборах.