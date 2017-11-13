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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 85560 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Испании подозревают Россию и Венесуэлу в дезинформации по Каталонии

В Испании подозревают Россию и Венесуэлу в дезинформации по Каталонии

Киев  •  УНН

 • 12631 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Правительство Испании проводит анализ и пытается установить, кто стоит за кампанией дезинформации, ориентированной на Каталонию, на фоне подозрений, которые могут быть задействованы Россия и Венесуэла. Об этом заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедал, сообщает AP, передает УНН.

Мария Долорес де Коспедал заявила журналистам в Брюсселе, что "многие действия поступают с российской территории", но еще невозможно точно определить, что их источник.

Также, она сказала, что некоторые из них "повторяются с венесуэльской территории".

Отмечается, что министр отказался сказать, какое влияние может иметь дезинформация на 21 декабря, когда пройдут региональные выборы в Каталонии, или насколько велика фальшивая кампания новостей.

Она отметила, что число поддельных новостей о Каталонии "меняется каждый день. Цифра не может быть указана".

Сообщается, что министр иностранных дел Испании проинформирует своих коллег из Европейского союза о предполагаемом кибер-вмешательства с территории России, направленное на распространение дезинформации в регионе Каталонии.

Напомним, премьер Испании призвал каталонцев не голосовать за сепаратистов на досрочных выборах.

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