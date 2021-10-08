В Іспанії уряд хоче платити за переїзд із батьківського дому - ЗМІ

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес занепокоєний тим, що занадто багато людей, яким далеко за тридцять, все ще живуть зі своїми батьками.

Тому він планує запропонувати особам віком від 18 до 35 років 250 євро (290 доларів США) на місяць для оплати оренди. Гроші надаватимуть максимум два роки. Повідомляють, що ця ініціатива стосується людей, які заробляють менше ніж 23 725 євро (27 398 доларів США) на рік.

Додамо

За даними Євростату, іспанці, як правило, покидають домівки своїх батьків приблизно у 30 років, що майже на чотири роки пізніше, ніж у середньому в Європі.

Молодь у таких країнах, як Італія та Греція, також зазвичай покидає батьківський дім приблизно у 30 років. Як і в Іспанії, у цих країнах також є багато людей, які у дорослому віці не працюють і не навчаються.

За статистичними даними, минулого року 22,3% дорослого населення Іспанії віком від 20 до 34 років не працювали або не брали участі в освітній програмі. Середнім показник по ЄС — 17,6%.

Пандемія значно дестабілізувала ринок праці Іспанії. Наразі рівень безробіття серед іспанської молоді становить 38%, що є найвищим у Європі за станом на червень.

Також цього року уряд Іспанії оголосив, що інвестує 1 млрд євро з фондів ЄС у соціальне житло. Ця ініціатива спрямована на те, щоб зробити житло доступнішим.

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