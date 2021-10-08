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В Испании правительство хочет платить за переезд из родительского дома - СМИ

В Испании правительство хочет платить за переезд из родительского дома - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Правительство Испании хочет предложить людям денежную помощь, чтобы они могли переехать от родителей и жить самостоятельно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Quartz.

Детали

Премьер-министр Испании Педро Санчес обеспокоен тем, что слишком много людей, которым далеко за тридцать, все еще живут со своими родителями.

Поэтому он планирует предложить людям в возрасте от 18 до 35 лет 250 евро (290 долларов США) в месяц для оплаты аренды. Деньги будут давать максимум два года. Сообщают, что эта инициатива касается людей, которые зарабатывают меньше чем 23 725 евро (27 398 долларов США) в год.

Добавим

По данным Евростата, испанцы, как правило, покидают дома своих родителей примерно в 30 лет, что почти на четыре года позже, чем в среднем в Европе.

Молодежь в таких странах, как Италия и Греция, также обычно покидает родительский дом примерно в 30 лет. Как и в Испании, в этих странах также есть много людей, которые во взрослом возрасте не работают и не учатся.

По статистическим данным, в прошлом году 22,3% взрослого населения Испании в возрасте от 20 до 34 лет не работали или не принимали участия в образовательной программе. Средний показатель по ЕС — 17,6%.

Пандемия значительно дестабилизировала рынок труда Испании. Сейчас уровень безработицы среди испанской молодежи составляет 38%, что является самым высоким в Европе по состоянию на июнь.

Также в этом году правительство Испании объявило, что инвестирует 1 млрд евро из фондов ЕС в социальное жилье. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать жилье более доступным.

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