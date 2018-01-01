В Ірані під час акції протесту застрелили поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протестуючий відкрив вогонь по правоохоронцям у понеділок під час маніфестації в іранському місті Неджефабад, убивши одного поліцейського і поранивши ще трьох. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Маніфестант відкрив вогонь по поліцейським з мисливської рушниці в місті Неджефабад. В результаті троє людей постраждали, один убитий”, — цитує агентство представника поліції Саіда Монтазері аль-Махді.
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Нагадуємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Іран успішною країною і припустив, що там настав час для змін. Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці в Twitter.