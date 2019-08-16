В інституті стратегічних досліджень представили нового директора
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Керівник апарату Офісу Президента України Олексій Дніпров у п’ятницю представив колективу Національного інституту стратегічних досліджень нового директора Національного інституту Олександра Литвиненка. Про це повідомляє пресслужба РНБО України, передає УНН.
Так, Литвиненка було призначено указом Президента. Відповідно до указу, призначення відбулось з метою посилення аналітико-прогностичного забезпечення здійснення Президентом України, РНБО повноважень у сфері національної безпеки держави, наукового супроводження вирішення проблемних питань зовнішньої політики, економічного, соціального і суспільно-політичного розвитку України, створення організаційних умов для проведення модернізації та функціонування Національного інституту стратегічних досліджень, зазначили в пресслужбі.
Також зазначається, що указом директорові Національного інституту стратегічних досліджень визначено завдання внести у двомісячний строк пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Інституту, передбачивши його реорганізацію та скорочення штатної чисельності працівників.
Під час виступу Литвиненко визначив пріоритетні напрями діяльності Інституту, зокрема, щодо оборонних досліджень, зовнішньої безпеки, деокупації тимчасово захоплених територій, досліджень з економічної та кібернетичної безпеки.
Як повідомляв УНН, 14 серпня Президент України Володимир Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків директора Національного інституту стратегічних досліджень Василя Яблонського та призначив директором Олександра Литвиненка.