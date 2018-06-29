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В Індонезії через викид попелу з вулкана закрили аеропорт на Балі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Міжнародний аеропорт Нгура-Рай тимчасово закритий через викид попелу вулканом Агунг. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт повітряної гавані.

Аеропорт буде закритий з 03:00 до 19:00 п’ятниці, 29 червня, за місцевим часом. Скільки рейсів скасували через активність вулкана не уточнюється. Видання The West Australian повідомляє, що Агунг викинув попіл на висоту більше 7,01 км.

Повідомляється, що свої польоти на Балі скасували авіакомпанії AirAsia, Jetstar, і Virgin Australia.

Нагадаємо, в 2017 році під час виверження Агунга на Балі виявилися заблоковані близько 60 тис. Туристів, які не могли покинути острів оскільки авіасполучення було заблоковано через попіл. Тоді скасували або затримали 445 рейсів.

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