В Індії та Пакистані через повінь загинуло понад 160 людей

"Щонайменше 161 людина загинула від повеней в Індії та Пакистані, у яких останні кілька днів йдуть проливні дощі. Влада евакуювала тисячі людей до безпечніших місць після сильних дощів та повінь, що спричинили спустошення в декількох частинах країни", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільша кількість смертей зафіксована у Індії, в штаті Утар-Прайдеш: загинуло 111 людей. А в штаті Біхар загинуло 29 людей. Щонайменше 13 людей загинули в північній частині штату Уттаракханд і Раджастан, а також в центральних штатах Мадх'я-Прадеш. Повінь навіть затопила казарми в’язниці Баллії, через що влада перевела 900 в’язнів до інших в’язниць. Затоплені також будинки, магазини, лікарні та школи.

"Опадів, що надійшли до цього часу, на 10% більше, ніж норма, яка є найвищою за останні 25 років", - повідомили у метрологічному відомстві в Індії.

У Пакистані також повідомляють про загиблих. "Щонайменше вісім людей, включаючи п’ятьох дітей, пішли з життя протягом 24 годин від дощів та повеней. П’ять людей загинуло, коли у будинку обвалився дах. Ще троє дітей були змиті повінню", - йдеться у повідомленні.

"Пакистанський метеорологічний відділ прогнозував ще більше дощів у країні протягом поточного тижня. Західна хвиля в даний час зачіпає верхні та центральні частини країни. Ця метеорологічна система, почне взаємодіяти з мусонними течіями в середу, і вона охопить більшу частину країни в четвер", - повідомили у метрологічному відомстві.

Повідомляється, що сильні дощі можуть спровокувати зсуви у найближчі п’ять днів.

Нагадаємо, у Техасі пройшов шторм "Імельда".