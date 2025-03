Кількість жертв шторму "Імельда" в Техасі зросла до п'яти

Раніше телеканал CBS інформував про чотири жертви.

За даними АВС, ще одного загиблого рятувальники виявили в п’ятницю в канаві. За попередніми висновками, чоловік потонув.

Губернатор Техасу Грег Ебботт в четвер оголосив режим надзвичайної ситуації на території 13 округів штату. В аеропортах міста Х’юстон скасовано понад 900 авіарейсів через несприятливі погодні умови. Телекомпанія АВС розмістила знімки зони лиха, де наземний транспорт і автомобілі стоять, занурені в воду на глибину більше одного метра.

Як передавав УНН, потужний тайфун “Факсай”, який обрушився на Японію, пошкодив найбільшу в країні сонячну станцію в префектурі Тіба, чиї елементи розташовані на поверхні водойми.

Two women came to the aid of a driver who got stuck trying to navigate through a flooded street in Houston, and helped move it out of the road—and warned many drivers to turn around as the water accumulated. https://t.co/hicmbBPQU4 pic.twitter.com/M49wyaD0mA

— ABC News (@ABC) September 20, 2019