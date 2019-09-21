Число жертв шторма "Имельда" в Техасе возросло до пяти

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 51424 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110121 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102006 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109167 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119192 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148017 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148460 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140427 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187359 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116733 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Число жертв шторма "Имельда" в Техасе возросло до пяти

Число жертв шторма "Имельда" в Техасе возросло до пяти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Число жертв шторма “Имельда”, обрушившегося на штат Техас и вызвавшего проливные дожди с наводнением, увеличилось до пяти. Об этом в субботу сообщил телекомпания ABC, передает УНН.

Ранее телеканал CBS информировал о четырех жертвах.

По данным АВС, еще одного погибшего спасатели обнаружили в пятницу в канаве. По предварительному заключению, мужчина утонул.

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата. В аэропортах города Хьюстон отменены более 900 авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Телекомпания АВС разместила снимки зоны бедствия, где наземный транспорт и автомобили стоят, погруженные в воду на глубину более одного метра.

Как сообщал УНН, мощный тайфун “Факсай”, который обрушился на Японию, повредил крупнейшую в стране солнечную станцию в префектуре Тиба, чьи элементы расположены на поверхности водоема.

Two women came to the aid of a driver who got stuck trying to navigate through a flooded street in Houston, and helped move it out of the road-and warned many drivers to turn around as the water accumulated. https://t.co/hicmbBPQU4 pic.twitter.com/M49wyaD0mA

— ABC News (@ABC) September 20, 2019

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