Тайфун пошкодив найбільшу в Японії плавучу сонячну електростанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Потужний тайфун “Факсай”, який обрушився на Японію в ніч з неділі на понеділок, пошкодив найбільшу в країні сонячну станцію в префектурі Тіба, чиї елементи розташовані на поверхні водойми. Про це повідомив телеканал NHK, пише УНН.
Сильний вітер зрушив і зім’яв декілька сотень панелей, в результаті чого частина з них загорілася. Гасіння вогню тривало декілька годин. За попередніми даними, обгоріли близько 50 сонячних елементів.
В результаті удару стихії загинула одна людина, ще 37 постраждали. Авіакомпанії скасували 163 внутрішніх рейсів, переважно з токійських аеропортів Наріта і Ханеда. Основна шкода від тропічного шторму зафіксована в префектурі Тіба, де без світла протягом дня залишалися близько 600 тисяч будинків. В деякі райони подача електрики досі не відновлена.
“Факсай” став п’ятнадцятим за рахунком тайфуном, який сформувався цього року в Тихому океані. Зараз тропічний шторм ослаб і покинув територію Японії. Він продовжує рух в Тихому океані повз узбережжя північного японського острова Хоккайдо.
Як писав раніше УНН, в Японії понад 800 тисяч будівель залишилися без світла через тайфун.