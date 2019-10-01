В Индии и Пакистане из-за наводнения погибли более 160 человек

"По меньшей мере 161 человек погиб от наводнений в Индии и Пакистане, в которых последние несколько дней идут проливные дожди. Власти эвакуировали тысячи людей в безопасные места после сильных дождей и наводнения, повлекшие опустошение в нескольких частях страны", - говорится в сообщении.

Указано, что наибольшее количество зафиксировано в Индии, в штате Уттар-прайда: погибло 111 человек. А в штате Бихар погибло 29 человек. По меньшей мере 13 человек погибли в северной части штата Уттаракханд и Раджастан, а также в центральных штатах Мадхья-Прадеш. Наводнение даже затопила казармы тюрьмы Баллии, из-за чего власть перевела 900 заключенных в другие тюрьмы. Затоплены также дома, магазины, больницы и школы.

«Осадков, поступившие к этому времени на 10% больше, чем норма, которая является самой высокой за последние 25 лет", - сообщили в метрологическом ведомстве в Индии.

В Пакистане также сообщают о погибших. "По меньшей мере восемь человек, включая пятерых детей, ушедших из жизни в течение 24 часов от дождей и наводнений. Пять человек погибли, когда в доме обвалилась крыша. Еще трое детей были смыты наводнением", - говорится в сообщении.

"Пакистанский метеорологический отдел прогнозировал еще больше дождей в стране в течение текущей недели. Западная волна в настоящее время затрагивает верхние и центральные части страны. Эта метеорологическая система начнет взаимодействовать с муссонными течениями в среду, и она охватит большую часть страны в четверг", - сообщили в метрологическом ведомстве.

Сообщается, что сильные дожди могут спровоцировать оползни в ближайшие пять дней.

Напомним, в Техасе прошел шторм "Имельда".