В Індії обурюються поліцейськими, яких звинувачують у сексуальному насильстві над жінкою

В Індії росзлідуватимуть звинувачення у фізичному та сексуальному насильстві над жінкою з боку групи поліцейських у відділку в східному штаті Одіша. Через ймовірний напад у суспільстві виник резонанс, кількох поліцейських, які можуть бути причетні до конфлікту, вже відсторонили від роботи. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

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Минулого тижня 32-річна жінка та її наречений, армійський офіцер, висунули звинувачення у насильстві поліцейським. Її відеозвернення широко розповсюдилося в інтернеті, державний відділ боротьби зі злочинністю розпочав розслідування цієї справи.

Випускниця юридичного факультету, яка керує рестораном у столиці штату Бхубанесвар, розповіла, що пішла до поліцейського відділку Бхаратпур зі своїм нареченим після закриття ресторану близько 01:00, тому що на дорозі їх переслідувала група чоловіків. За її словами, вони попросили поліцію надіслати патрульну машину, щоб перехопити чоловіків, які не могли далеко втекти.

Поліцейські відмовилися скласти заяву, натомість почали знущатися над нами. Коли я сказала їм, що я закінчила юридичний факультет і знаю свої права, вони ще більше розлютилися - розповіла вона.

За її словами, ситуація загострилася після того, як поліція забрала її нареченого до ізолятора. Вона розповіла, що дві жінки-поліцейські побили її та за волосся витягли її через коридор, зв'язали та замкнули в кімнаті. Потім туди заходили чоловіки, били та погрожували зґвалтуванням, стверджує вона.

У поліції минулого тижня розповсюдили заяву про те, що офіцер і його наречена прибули у відділок напідпитку, і що жінка була агресивною. Вони стверджували, що вона вдарила жінку-поліцейського і вкусила іншого офіцера. Її заарештували, і суддя помістив її під варту. Але через три дні після цього Верховний суд звільнив жінку під заставу і розкритикував поліцію і суд нижчої інстанції, який ув'язнив її.

З того часу багато людей написали гнівні пости в соцмережах, колишні і діючі офіцери армії поділилися вірусним відео з жінкою і пообіцяли підтримати її боротьбу, оскільки її батько - відставний армійський бригадир.

Індійська армія також написала листа головному судді високого суду в Одіші, в якому зазначила, що "військовослужбовця утримували під вартою майже 14 годин без пред'явлення жодних звинувачень" і що через "серйозний інцидент... його престиж був принижений".

Батько жінки розповів ВВС, що тієї ночі він намагався знайти доньку, сказав, що поліція не повідомила його про звинувачення.

Уряд штату заявив, що "поважає індійську армію" і "турбується про гідність, безпеку і права жінок". Він призначив суддю у відставці Чітту Ранджан Даш для проведення розслідування і подання звіту протягом 60 днів. Семеро чоловіків, звинувачених у переслідуванні пари, були заарештовані поліцією і відпущені під заставу.

Нагадаємо

Влада штату Маніпур запровадила комендантську годину та відключила інтернет через ескалацію етнічного насильства. протягом вересня загинуло щонайменше 9 людей внаслідок атак озброєних угруповань.

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