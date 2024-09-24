В Индии возмущаются полицейскими, которых обвиняют в сексуальном насилии над женщиной

В Индии будут расследовать обвинения в физическом и сексуальном насилии над женщиной со стороны группы полицейских в участке в восточном штате Одиша. Из-за вероятного нападения в обществе возник резонанс, нескольких полицейских, которые могут быть причастны к конфликту, уже отстранили от работы. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

На прошлой неделе 32-летняя женщина и ее жених, армейский офицер, выдвинули обвинения в насилии полицейским. Ее видеообращение широко распространилось в интернете, государственный отдел по борьбе с преступностью начал расследование этого дела.

Выпускница юридического факультета, которая управляет рестораном в столице штата Бхубанесвар, рассказала, что пошла в полицейский участок Бхаратпур со своим женихом после закрытия ресторана около 01:00, потому что на дороге их преследовала группа мужчин. По ее словам, они попросили полицию прислать патрульную машину, чтобы перехватить мужчин, которые не могли далеко убежать.

Полицейские отказались составить заявление, вместо этого начали издеваться над нами. Когда я сказала им, что я закончила юридический факультет и знаю свои права, они еще больше разозлились - рассказала она.

По ее словам, ситуация обострилась после того, как полиция забрала ее жениха в изолятор. Она рассказала, что две женщины-полицейские избили ее и за волосы вытащили ее через коридор, связали и заперли в комнате. Затем туда заходили мужчины, били и угрожали изнасилованием, утверждает она.

В полиции на прошлой неделе распространили заявление о том, что офицер и его невеста прибыли в участок навеселе, и что женщина была агрессивной. Они утверждали, что она ударила женщину-полицейского и укусила другого офицера. Ее арестовали, и судья поместил ее под стражу. Но через три дня после этого Верховный суд освободил женщину под залог и раскритиковал полицию и суд низшей инстанции, который заключил ее в тюрьму.

С того времени многие люди написали гневные посты в соцсетях, бывшие и действующие офицеры армии поделились вирусным видео с женщиной и пообещали поддержать ее борьбу, поскольку ее отец - отставной армейский бригадир.

Индийская армия также написала письмо главному судье высокого суда в Одише, в котором отметила, что "военнослужащего удерживали под стражей почти 14 часов без предъявления каких-либо обвинений" и что из-за "серьезного инцидента... его престиж был унижен".

Отец женщины рассказал ВВС, что той ночью он пытался найти дочь, сказал, что полиция не сообщила ему об обвинениях.

Правительство штата заявило, что "уважает индийскую армию" и "беспокоится о достоинстве, безопасности и правах женщин". Оно назначило судью в отставке Читту Ранджан Даш для проведения расследования и представления отчета в течение 60 дней. Семеро мужчин, обвиняемых в преследовании пары, были арестованы полицией и отпущены под залог.

Напомним

Власти штата Манипур ввела комендантский час и отключила интернет через эскалацию этнического насилия. в течение сентября погибли по меньшей мере 9 человек в результате атак вооруженных группировок.

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