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В Індії уряд штату Маніпур відключив доступ до Інтернет та запровадив комендантську годину

В Індії уряд штату Маніпур відключив доступ до Інтернет та запровадив комендантську годину

Київ • УНН

 • 14675 перегляди

Влада штату Маніпур запровадила комендантську годину та відключила інтернет через ескалацію етнічного насильства. За останні 10 днів загинуло щонайменше 9 людей внаслідок атак озброєних угруповань.

На північному сході Індії вводять екстрені заходи після ескалації етнічного насильства. Пише УНН із посиланням на АP.

Індійська влада штату Маніпур запровадила безстрокову комендантську годину і відключила інтернет у деяких частинах північно-східного штату Маніпур після протестів студентів проти нової хвилі етнічного насильства, яке вирує в штаті вже більше року.

Щонайменше дев'ять людей загинули і кілька отримали поранення за останні 10 днів, коли озброєні угруповання здійснили атаки з використанням дронів і ракет з саморобних пристроїв. Щодо екстренних заходів, в заяві влади наголошують, що рішення "набуде чинності негайно, доки не буде видано наступні розпорядження".

Довідково

Маніпур, штат з населенням 3,7 мільйона чоловік, розташований в горах на кордоні Індії з М'янмою, втягнутий в етнічні зіткнення з травня минулого року. Вже загинуло понад 200 людей.

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Контекст

Представники меншини Кукі протестували проти вимог суду класифікувати представників етнічної групи Мейтеїв як "племенних", що дозволило б їм займати гірські території та отримати доступ до державних посад.

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Кукі розглядали рішення суду як спосіб позбавити їх привілеїв.

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Кукі, які охоплюють кілька племінних груп і загалом є християнами, становлять меншість у регіоні, хоча вони домінують у гірських територіях, тоді як більшість метеїв зазвичай є індуїстами та займають рівнинні території території.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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