В Індії уряд штату Маніпур відключив доступ до Інтернет та запровадив комендантську годину
Київ • УНН
Влада штату Маніпур запровадила комендантську годину та відключила інтернет через ескалацію етнічного насильства. За останні 10 днів загинуло щонайменше 9 людей внаслідок атак озброєних угруповань.
На північному сході Індії вводять екстрені заходи після ескалації етнічного насильства. Пише УНН із посиланням на АP.
Індійська влада штату Маніпур запровадила безстрокову комендантську годину і відключила інтернет у деяких частинах північно-східного штату Маніпур після протестів студентів проти нової хвилі етнічного насильства, яке вирує в штаті вже більше року.
Щонайменше дев'ять людей загинули і кілька отримали поранення за останні 10 днів, коли озброєні угруповання здійснили атаки з використанням дронів і ракет з саморобних пристроїв. Щодо екстренних заходів, в заяві влади наголошують, що рішення "набуде чинності негайно, доки не буде видано наступні розпорядження".
Довідково
Маніпур, штат з населенням 3,7 мільйона чоловік, розташований в горах на кордоні Індії з М'янмою, втягнутий в етнічні зіткнення з травня минулого року. Вже загинуло понад 200 людей.
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