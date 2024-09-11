В Индии правительство штата Манипур отключило доступ к Интернету и ввело комендантский час
Киев • УНН
Власти штата Манипур ввели комендантский час и отключили интернет из-за эскалации этнического насилия. За последние 10 дней погибли по меньшей мере 9 человек в результате атак вооруженных группировок.
На северо-востоке Индии вводят экстренные меры после эскалации этнического насилия. Пишет УНН со ссылкой на АР.
Индийские власти штата Манипур ввели бессрочный комендантский час и отключили интернет в некоторых частях северо-восточного штата Манипур после протестов студентов против новой волны этнического насилия, которое бушует в штате уже больше года.
По меньшей мере девять человек погибли и несколько получили ранения за последние 10 дней, когда вооруженные группировки совершили атаки с использованием дронов и ракет из самодельных устройств. Относительно экстренных мер, в заявлении властей отмечается, что решение «вступит в силу немедленно, пока не будут выданы следующие распоряжения».
Справочно
Манипур, штат с населением 3,7 миллиона человек, расположенный в горах на границе Индии с Мьянмой, втянут в этнические столкновения с мая прошлого года. Уже погибло более 200 человек.
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