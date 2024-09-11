В Индии правительство штата Манипур отключило доступ к Интернету и ввело комендантский час

На северо-востоке Индии вводят экстренные меры после эскалации этнического насилия. Пишет УНН со ссылкой на АР.

Индийские власти штата Манипур ввели бессрочный комендантский час и отключили интернет в некоторых частях северо-восточного штата Манипур после протестов студентов против новой волны этнического насилия, которое бушует в штате уже больше года.

По меньшей мере девять человек погибли и несколько получили ранения за последние 10 дней, когда вооруженные группировки совершили атаки с использованием дронов и ракет из самодельных устройств. Относительно экстренных мер, в заявлении властей отмечается, что решение «вступит в силу немедленно, пока не будут выданы следующие распоряжения».

Справочно

Манипур, штат с населением 3,7 миллиона человек, расположенный в горах на границе Индии с Мьянмой, втянут в этнические столкновения с мая прошлого года. Уже погибло более 200 человек.

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Контекст

Представители меньшинства Куки протестовали против требований суда классифицировать представителей этнической группы Мейтеев как «племенных», что позволило бы им занимать горные территории и получить доступ к государственным должностям.

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Куки рассматривали решение суда как способ лишить их привилегий.

Куки, которые охватывают несколько племенных групп и в целом являются христианами, составляют меньшинство в регионе, хотя они доминируют в горных районах, в то время как большинство метеев обычно являются индуистами и занимают равнинные районы территории.

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