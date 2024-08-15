Правящая коалиция Таиланда избирает кандидатом в премьер-министры дочь миллиардера
Киев • УНН
37-летняя Петонгтарн Чинавата, дочь бывшего премьер-министра-миллиардера, выдвинута кандидатом на пост премьер-министра Таиланда. Парламент проголосует за ее кандидатуру в пятницу после отставки предыдущего премьера.
37-летняя Петонгтарн Чинавата, дочь бывшего премьер-министра-миллиардера выдвинута кандидатом на пост премьер-министра Таиланда. Накануне Конституционный суд страны отстранил премьер-министра Сретту Тависина от должности.
Пишет УНН с ссылкой на ORF.
Таиландские парламентарии объявили в четверг, что выдвигают 37-летнюю Петонгтарн Чинавата на пост премьер-министра. Законодатели проголосуют в парламенте в пятницу.
Справка
Петонгтарн Чинавата - дочь миллиардера, политического тяжеловеса Таксина Чинавата. Она является лидером «Pheu Thai» (Пхеу Тай), крупнейшей партии во временном правительстве. Ранее Конституционный суд отправил в отставку Сретта Тависина, в связи с нарушением этической нормы Таиланда.
Дополнение
Тайская политика характеризуется двумя десятилетиями хронической нестабильности, с неоднократными переворотами, уличными протестами и судьбоносными судебными решениями. Причиной этого является также длительная борьба между военными и роялистским истеблишментом против прогрессивных партий страны.