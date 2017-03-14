В.Гройсман запропонував Туреччині спільно випускати літаки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна володіє усім необхідним спектром технологій, як і Туреччина, при об'єднанні яких на взаємовигідних умовах ми зможемо спільно випускати українсько-турецькі літаки, які мають конкурентні якості і є необхідними на авіаційному ринку. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із Прем’єр-міністром Туреччини Біналі Йилдиримом, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі, під час зустрічі сторони обговорили потенційні сфери розвитку двостороннього співробітництва, зокрема в оборонно-промисловому та авіакосмічному секторах, туризмі та інфраструктурі.
Глави урядів зауважили, що країни не достатньо використовують потенціал двосторонньої взаємодії. Зокрема, серед найбільш перспективних сфер для поглиблення співробітництва, на їх думку, - оборонний сектор, сільське господарство, авіакосмічний сектор.
"Якщо говорити декількома словами, у нас є сьогодні можливості співпрацювати від космосу, питань взаємодії у космічній авіації, і до українських надр. Спектр нашої взаємодії є надзвичайно широким", - підкреслив глава українського Уряду.
Так, великий потенціал має військово-промислове співробітництво, переконаний В.Гройсман. У цьому контексті сторони, зокрема, обговорили питання об'єднання можливостей щодо літакобудування.
"Україна володіє усім необхідним спектром технологій, як і Туреччина, при об'єднанні яких на взаємовигідних умовах ми зможемо спільно випускати українсько-турецькі літаки, які мають конкурентні якості і є необхідними на авіаційному ринку", - зауважив Прем’єр-міністр України.
Глави урядів України та Туреччини також обговорили співробітництво в гуманітарній сфері. Вони зауважили, що підписаний сьогодні Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Радою вищої освіти Турецької Республіки у сфері вищої освіти сприятиме подальшій співпраці у сфері вищої освіти.
Нагадаємо, Туреччина заборонила будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим.