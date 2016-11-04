В.Гройсман - Я.Пєкло: наше спільне завдання - поглибити співпрацю, реалізувати усі потенційні можливості
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєкло і привітав його з початком роботи в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
“Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яном Пєкло, який нещодавно розпочав дипломатичну місію в Україні. Володимир Гройсман привітав Посла Польщі із початком роботи в Україні”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, прем’єр-міністр підкреслив, що Польща є стратегічним партнером України.
“Багато років поспіль традиційно відносини наших двох країн є дуже дружніми і стратегічними не тільки на державному, а й на місцевому рівні. Тому, я вважаю, наше спільне завдання — поглибити цю співпрацю, реалізувати усі потенційні можливості”, — зазначив Володимир Гройсман.
Нагадаємо, у серпні Польща офіційно призначила нового посла в Україні, ним став публіцист Ян Пєкло.
Як повідомляв УНН, 20 травня комісія Сейму у закордонних справах Польщі вирішила затвердити публіциста Яна Пєкло на посаді нового посла Польщі в Україні.