В.Гройсман - Я.Пекло: наша общая задача - углубить сотрудничество, реализовать все потенциальные возможности

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яном Пекло, который недавно начал дипломатическую миссию в Украине. Владимир Гройсман поздравил Посла Польши с началом работы в Украине", - говорится в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, что Польша является стратегическим партнером Украины.

"Много лет подряд традиционно отношения наших двух стран являются очень дружественными и стратегическими не только на государственном, но и на местном уровне. Поэтому, я считаю, наша общая задача - углубить это сотрудничество, реализовать все потенциальные возможности", - отметил Владимир Гройсман.

Напомним, в августе Польша официально назначила нового посла в Украине, им стал публицист Ян Пекло.

Как сообщал УНН, 20 мая комиссия Сейма по иностранным делам Польши решила утвердить публициста Яна Пекло на должность нового посла Польши в Украине.