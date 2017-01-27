В.Гройсман відвідає з робочою поїздкою Львівщину

“27 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку до Львівської області”, — сказано у повідомленні.

Програмою передбачено обговорення ситуації на Львівському полігоні твердих побутових відходів та поводження з ТПВ у Львові.

Нагадаємо, 25 січня, у Львові відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) і надзвичайних ситуацій (НС) для вирішення сміттєвої проблеми. На засіданні обговорили питання вивозу твердих побутових відходів із території Львова. На засіданні комісії було вирішено, що сміття зі Львову протягом тижня вивозитимуть до чотирьох міст України.