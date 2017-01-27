В.Гройсман посетит с рабочей поездкой Львовскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня, 27 января, Премьер-министр Владимир Гройсман посетит с рабочей поездкой Львовскую область. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Кабмина.
"27 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочей поездкой посетит Львовскую область", - сказано в сообщении.
Программой предусмотрено обсуждение ситуации на Львовском полигоне твердых бытовых отходов.
Напомним, 25 января, во Львове состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) для решения мусорной проблемы. На заседании обсудили вопросы вывоза твердых бытовых отходов с территории Львова. На заседании комиссии было решено, что мусор из Львова в течение недели вывозить до четырех городов Украины.