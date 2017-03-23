В.Гройсман відвідав пункт збору евакуйованих внаслідок вибухів в Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні Володимир Гройсман відвідав пункт збору евакуйованих внаслідок вибухів в Балаклії. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Потенційна зона ураження складає близько 10 км, у її межах проживає 36 тисяч осіб. Буквально з ночі місцевою владою, ДСНС, Міністерство оборони України, всіма службами організована і скоординована робота. Розгорнуті пункти для евакуації людей та їх короткотермінового перебування. Вже є 1,4 тисяч місць тимчасового розселення і незабаром буде ще 1,6 тисяч”, — йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що є завдання зарезервувати в готелях інших міст не менше 3 тисяч місць для короткотермінового перебування людей.
За його словами, незабаром очікується зменшення інтенсивності горіння і вибухів, але територія залишається небезпечною для повернення мешканців. Вони мають залишатися поза межею 10 км, щоб не було жодних загроз їхньому життю. Найголовніше — щоб не постраждали люди.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. осіб.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. У прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.