В.Гройсман посетил пункт сбора эвакуированных в результате взрывов в Балаклее

"Потенциальная зона поражения составляет около 10 км, в ее пределах проживают 36 тысяч человек. Буквально с ночи местными властями, ГосЧС, Министерством обороны Украины, всеми службами организована и скоординирована работа. Развернуты пункты для эвакуации людей и их краткосрочного пребывания. Уже есть 1400 мест временного расселения и вскоре будет еще 1600", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что есть задача зарезервировать в гостиницах других городов не менее 3 тысяч мест для краткосрочного пребывания людей.

По его словам, в скором времени ожидается уменьшение интенсивности горения и взрывов, но территория остается опасной для возвращения жителей. Они должны оставаться за чертой 10 км, чтобы не было никаких угроз их жизни. Самое главное - чтобы не пострадали люди.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Были эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключилиот газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.