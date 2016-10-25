В.Гройсман розраховує розпочати масштабний процес реформування митниці з січня 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України планує розпочати масштабний процес реформування митниці з січня 2017 року. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що ми найближчим часом будемо вносити пропозиції до Національної ради реформ щодо затвердження стратегії реформ української митниці. І ми би хотіли, щоб цей масштабний процес розпочався з 1 січня 2017 року”, — наголосив він.
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Прем’єр зазначив, що реформа є важливою через те, що сірий імпорт і контрабанда знищують економічні можливості України.
Раніше Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що надходження митних платежів за останній місяць збільшилися на 8,5 млрд грн.