В.Гройсман рассчитывает начать масштабный процесс реформирования таможни с января 2017 года

"Я думаю, что мы в ближайшее время будем вносить предложения в Национальный совет реформ по утверждению стратегии реформ украинской таможни. И мы бы хотели, чтобы этот масштабный процесс начался с 1 января 2017 года", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что реформа важна потому, что серый импорт и контрабанда уничтожают экономические возможности Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что поступления таможенных платежей за последний месяц увеличились на 8,5 млрд. грн.