В.Гройсман рассчитывает начать масштабный процесс реформирования таможни с января 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Кабинет министров Украины планирует начать масштабный процесс реформирования таможни с января 2017 года. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гросйман на заседании Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что мы в ближайшее время будем вносить предложения в Национальный совет реформ по утверждению стратегии реформ украинской таможни. И мы бы хотели, чтобы этот масштабный процесс начался с 1 января 2017 года", - подчеркнул он.
Премьер отметил, что реформа важна потому, что серый импорт и контрабанда уничтожают экономические возможности Украины.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что поступления таможенных платежей за последний месяц увеличились на 8,5 млрд. грн.