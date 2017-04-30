В.Гройсман про поразку В.Кличка: нові перемоги - попереду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував бій українського боксера Володимира Кличка проти британця Ентоні Джошуа. Коментар він залишив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Володимир Кличко — наш легендарний чемпіон! Сильний бій, сталевий характер, прекрасний шостий раунд. Нові перемоги — попереду!”, — написав В.Гройсман.
Нагадаємо, В.Кличко зазнав поразки у поєдинку із Е.Джошуа.
Також нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко назвав поєдинок свого брата Володимира проти британця Ентоні Джошуа боєм гладіаторів.