В.Гройсман о поражении В.Кличко: новые победы - впереди
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал бой украинского боксера Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа. Комментарий он оставил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Владимир Кличко - наш легендарный чемпион! Сильный бой, стальной характер, прекрасный шестой раунд. Новые победы - впереди!" - написал В.Гройсман.
Напомним, В.Кличко потерпел поражение в поединке с Э.Джошуа.
Также напомним, мэр Киева Виталий Кличко назвал поединок своего брата Владимира против британца Энтони Джошуа боем гладиаторов.