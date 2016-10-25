В.Гройсман не виключив, що податкові зміни подадуть на розгляд ВР пакетом з проектом Держбюджету-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що податкові зміни подадуть на розгляд Верховної Ради у пакеті з проектом Державного бюджету на 2017 рік. Про це він сказав під час засідання Національної ради реформ, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Голова уряду зауважив, поінформували у прес-службі, що податкові зміни можуть бути подані у пакеті із проектом закону про Державний бюджету на 2017 рік, що дозволить планово, без метушні увійти до 2017 року із заздалегідь визначеними пріоритетами.
"Я думаю, що 2017 рік буде проривним як в економіці, так і в кліматі, який ми маємо спільно створити", - процитували слова прем’єра у прес-службі КМУ.
Нагадаємо, Національна рада реформ сьогодні підтримала зміни до Податкового кодексу України, які будуть передані на розгляд парламенту.