В.Гройсман не исключил, что налоговые изменения подадут на рассмотрение ВР пакетом с проектом Госбюджета-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что налоговые изменения подадут на рассмотрение Верховной Рады в пакете с проектом Государственного бюджета на 2017 год. Об этом он сказал во время заседания Национального совета реформ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Глава правительства отметил, проинформировали в пресс-службе, что налоговые изменения могут быть представлены в пакете с проектом закона о Государственном бюджете на 2017 год, что позволит планово, без суеты войти в 2017 год с заранее определенными приоритетами.
"Я думаю, что 2017 год будет прорывным как в экономике, так и в климате, который мы должны совместно создать", - процитировали слова премьера в пресс-службе КМУ.
Напомним, Национальный совет реформ сегодня поддержал изменения в Налоговый кодекс Украины, которые будут переданы на рассмотрение парламента.