В.Гройсман не исключил, что налоговые изменения подадут на рассмотрение ВР пакетом с проектом Госбюджета-2017

Глава правительства отметил, проинформировали в пресс-службе, что налоговые изменения могут быть представлены в пакете с проектом закона о Государственном бюджете на 2017 год, что позволит планово, без суеты войти в 2017 год с заранее определенными приоритетами.

"Я думаю, что 2017 год будет прорывным как в экономике, так и в климате, который мы должны совместно создать", - процитировали слова премьера в пресс-службе КМУ.

Напомним, Национальный совет реформ сегодня поддержал изменения в Налоговый кодекс Украины, которые будут переданы на рассмотрение парламента.