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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Гройсман направив до Мукачевого фахівця Мінсоцполітики для врегулювання проблем з оформленням субсидій

В.Гройсман направив до Мукачевого фахівця Мінсоцполітики для врегулювання проблем з оформленням субсидій

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 11 листопада. УНН. За результатами селекторної наради з реалізації програми житлових субсидій, яка відбулася 8 листопада 2016 року, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру соціальної політики Андрію Реві направити до м.Мукачевого на Закарпатті представника Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики «для вирішення проблемних питань у роботі місцевих органів соціального захисту населення». Офіційний лист голови уряду оприлюднив сьогодні, 11 листопада, на своєму персональному сайті голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, передає кореспондент УНН.

За інформацією Г.Москаля, м. Мукачеве посідає останнє місце у Закарпатській області щодо призначення житлових субсидій населенню, а незадовільна робота міського управління соцзахисту вже ставала предметом розгляду Мінсоцполтики та Закарпатської облдержадміністрації.

Як раніше повідомляв УННнайбільшим споживачем енергоресурсів на Закарпатті є населення, на долю якого припало 84,7% усього спожитого газу та 59,9% — електроенергії.

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