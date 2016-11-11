В.Гройсман направил в Мукачево специалиста Минсоцполитики для урегулирования проблем с оформлением субсидий

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15 марта, 19:03 • 111812 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156922 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131899 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124838 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109578 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103913 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100388 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130613 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

 • 9679 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 11 ноября. УНН. По результатам селекторного совещания по реализации программы жилищных субсидий, которая состоялась 8 ноября 2016 года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру социальной политики Андрею Реве направить в Мукачево на Закарпатье представителя Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики «для решения проблемных вопросов в работе местных органов социальной защиты населения ». Официальное письмо главы  правительства обнародовал сегодня, 11 ноября, на своем персональном сайте председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.

По информации Г.Москаля, г. Мукачево занимает последнее место в Закарпатской области по назначению жилищных субсидий населению, а неудовлетворительная работа городского управления соцзащиты уже становилась предметом рассмотрения Минсоцполитики и Закарпатской облгосадминистрации.

Как ранее сообщал  УНН, крупнейшим потребителем энергоресурсов на Закарпатье является население , на долю которого пришлось 84,7% всего потребленного газа и 59,9% - электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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