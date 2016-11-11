В.Гройсман направил в Мукачево специалиста Минсоцполитики для урегулирования проблем с оформлением субсидий

По информации Г.Москаля, г. Мукачево занимает последнее место в Закарпатской области по назначению жилищных субсидий населению, а неудовлетворительная работа городского управления соцзащиты уже становилась предметом рассмотрения Минсоцполитики и Закарпатской облгосадминистрации.

Как ранее сообщал УНН, крупнейшим потребителем энергоресурсов на Закарпатье является население , на долю которого пришлось 84,7% всего потребленного газа и 59,9% - электроэнергии.