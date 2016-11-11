В.Гройсман направил в Мукачево специалиста Минсоцполитики для урегулирования проблем с оформлением субсидий
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 ноября. УНН. По результатам селекторного совещания по реализации программы жилищных субсидий, которая состоялась 8 ноября 2016 года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру социальной политики Андрею Реве направить в Мукачево на Закарпатье представителя Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики «для решения проблемных вопросов в работе местных органов социальной защиты населения ». Официальное письмо главы правительства обнародовал сегодня, 11 ноября, на своем персональном сайте председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.
По информации Г.Москаля, г. Мукачево занимает последнее место в Закарпатской области по назначению жилищных субсидий населению, а неудовлетворительная работа городского управления соцзащиты уже становилась предметом рассмотрения Минсоцполитики и Закарпатской облгосадминистрации.
Как ранее сообщал УНН, крупнейшим потребителем энергоресурсов на Закарпатье является население , на долю которого пришлось 84,7% всего потребленного газа и 59,9% - электроэнергии.