В.Гройсман і Д.Туск обговорили “безвіз” і процес ратифікації угоди про асоціацію з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском обговорили питання надання Україні безвізового режиму та процес ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і Президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі у Брюсселі обговорили такі першочергові питання співробітництва Україна — ЄС, як: запровадження безвізового режиму та процес ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
В.Гройсман наголосив, що Україна виконала усі критерії щодо безвізу і розраховує на виконання з боку ЄС своїх зобов’язань без зволікань.
Крім того, як повідомили у прес-службі уряду, президент Євроради Д.Туск високо оцінив результати реформ українського уряду.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що остаточні рішення щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом будуть до червня цього року.